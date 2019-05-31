Москва, 31 мая, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Возможность свободно разговаривать на русском языке на территории Украины важна не для России, заявил 31 мая бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Язык нужен украинцам, которые проживают на территории Украины. Не буду объяснять, что русский язык — это язык межнационального общения. Что он повышает конкурентность детей, которые могли бы обучаться русскому языку в школах», — сказал Килинкаров.

Политик напомнил, что стоило только Зеленскому допустить возможность смены нынешнего радикально-националистического курса страны на более цивилизованный, как в его адрес тут же начинали сыпаться угрозы. В частности, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что на Украине не позволят отменить закон, запрещающий говорить на русском языке, или попытаться остановить тотальную «декоммунизацию». Болезненная реакция постмайданного режима на любые заявления новых властей о возможности вести переговоры с России связана с пониманием этих политиков, что они теряют власть.

«Миллионы украинцев разделяют позицию, что нужно прекратить войну и нужно договариваться о мире. У кого-то есть сомнения? У меня нет. Результаты выборов это продемонстрировали. 73% населения страны проголосовали против политики Порошенко. Почему бесятся? Потому что они выпадают из седла. Украинский народ никогда не выберет партию войны в будущий парламент. И это связано не с Зеленским, народ Украины так решил. Они не хотят говорить на языке ненависти, они хотят слышать своих руководителей, которые говорят языком созидания», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министрами иностранных дел Польши и Швеции призвал сохранить антироссийские санкции.