Вашингтон, 31 мая, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Обе половины американской орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб» прошли все предполетные испытания и тесты и полностью готовы к окончательной сборке, финальному тестированию и отправке на орбиту Земли. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает Центр космических полетов НАСА имени Годдарда.

Andrew-Art Орбитальная обсерватория «Хаббл»

Сообщается, что команды инженеров из корпорации «Нортроп-Грумман», а также из Центра космических полетов имени Годдарда завершили тепловые вакуумные испытания. Это означает, что теперь необходимо интегрировать собственно телескоп и сервисный модуль. После этого предстоит запуск установки на орбиту.

Напомним, что мощнейший орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб» должен стать официальной заменой для орбитальной обсерватории «Хаббл», которая проработала на орбите Земли без малого 30 лет.

Первоначально планировалось, что «Джеймс Уэбб» будет запущен на орбиту в 2014 году. Однако затраты на его создание оказались столь велики, что появились существенные отставания от графика. НАСА пришлось перенести предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, потом — на октябрь 2018 года, и затем — на июль 2019 года. Стоит отметить, что Конгресс США неоднократно пытался прикрыть данный проект из-за постоянных задержек и раздувания сметы, но не удалось.

После окончательной сборки телескоп будет помещен в специальную капсулу для запуска и отправлен на космодром Куру во Французской Гвиане. Оттуда телескоп с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Ariane 5 будет запущен на орбиту Земли.