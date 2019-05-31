Москва, 1 июня, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, вступил в силу закон о регулировании судебных споров по автострахованию, сообщает ИА REGNUM.

Vzakon.com ОСАГО

В случае если между потерпевшим автолюбителем и страховщиком возникают противоречия по ОСАГО, то до подачи иска в суд их в обязательном порядке будет рассматривать финансовый омбудсмен.

И хотя он разбирает споры на сумму до 500 тыс. рублей, по автострахованию закон делает исключение — размер требований не ограничен. Решение обязательно для исполнения. Однако решение омбудсмена также можно оспорить в течение 30 дней, сделать это сможет как клиент, так и страховая компания.

Обращение к омбудсмену для граждан предполагается бесплатным, а для страховщиков платным — максимум 45 тыс. рублей.

К омбудсмену можно обратиться и по выплатам трехлетней давности.