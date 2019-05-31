Москва, 1 июня, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, вступил в силу закон об отмене внутрисетевого роуминга в России, сообщает ИА REGNUM. Закон, прежде всего, коснется Крыма и Севастополя.

Инициативу предложили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия». 19 декабря депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об отмене национального роуминга. Совет Федерации одобрил его 21 декабря.

В соответствии документом, с 1 июня 2019 года оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту. Такое нововведение даст людям возможность экономить, разговаривая по телефону со своими друзьями и родственниками, проживающими в других российских регионах.

Тема отмены роуминга получила продолжение и во внешней политике России. Так, отмену роуминга прорабатывают Россия и Белоруссия. Кроме того, отмену роуминга обсуждают страны, входящие в ЕАЭС.

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