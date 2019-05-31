Киев, 31 мая, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Без сотрудничества с МВФ и другими финансовыми институтами Украине будет трудно избежать дефолта уже в следующие 2−3 года, считает экс-министр финансов Словакии, сопредседатель Стратегической группы советников по поддержке реформ на Украине (SAGSUR) Иван Миклош.

Дефолт

Свое заявление Миклош сделал 31 мая в Брюсселе, во время семинара, посвященного экономическому развитию Украины, сообщает украинское госинформагентство «Укринформ».

"Я не вижу никаких проблем для Украины, чтобы избежать дефолта, в случае продолжения программ сотрудничества с МВФ и другими финансовыми институтами. Но без этой поддержки дефолт для Украины было бы трудно избежать уже в следующие 2−3 года. Продолжение такого сотрудничества не требует новых болезненных реформ, ведь основные из них были уже согласованы и начаты», — сказал экономист.

Также Миклош заявил, что Украина имеет потенциал для гораздо большего экономического роста, чем был достигнут до этого предыдущей властью страны.

«Она (Украина) может обеспечить 6 или 7 процентов устойчивого роста в год, потому что ее потенциал это позволяет, и он не используется в полной мере. Это возможно лишь при условии реформ и особенно — при условии притока прямых иностранных инвестиций», — считает советник.

Он дал совет новой власти в Киеве: внедрить верховенство права, побороть коррупцию, защитить права частной собственности, провести демонополизацию и дерегуляцию — «это может быть достаточным, чтобы пришли инвестиции».

ИА REGNUM напоминает, что представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус в очередной раз заявил, что дефолта не будет, и продолжится сотрудничество с МВФ, «чтобы всё было стабильно».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк также выступил против идеи олигарха Игоря Коломойского об объявлении дефолта Украины.

«Это мнение отдельного бизнесмена. Государство и государственные органы придерживаются иной позиции. Мы действуем в интересах граждан», — добавил Данилюк.

Миссия МВФ посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 для обсуждения последних политических и экономических событий.

«Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики», — сказано в заявлении по итогам визита.