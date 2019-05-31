Липецк, 31 мая, 2019, 18:54 — ИА Регнум. В Липецкой области стартует региональная программа «Год детских площадок». Об этом 31 мая рассказал врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. По его инициативе количество детских площадок, которые планировали благоустроить до конца года за счет средств федерального и областного бюджетов, будет увеличено в два раза — с 75 до 150.

«Читаю ваши сообщения в социальных сетях, анализируем жалобы, которые вы пишете на сайт. По теме детских площадок поступило 225 обращений. В ходе объездов по области вижу плохое состояние детских площадок. Где-то они устарели, сломалось оборудование, где-то оно вообще отсутствует. Мы изучили эту проблему, пересмотрели ключевые подходы в реализации программ по благоустройству. До 1 ноября на территории области будет построено 150 новых современных детских и спортивных площадок», — сообщил Игорь Артамонов.

С целью формирования единообразного архитектурного облика разработаны три стандарта благоустройства площадок для городов и районных центров в зависимости от размеров дворовой территории. Места размещения игровых комплексов будут определены с учетом численности жителей и удаленности от уже имеющихся парков и спортивных объектов. Детские площадки появятся как во дворах многоквартирных домов, так и на общественных пространствах.