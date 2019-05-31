Лилонгве, 31 мая, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Главный оппозиционный кандидат в президенты Малави Лазарь Чаквера требует отменить результаты прошедших выборов, 31 мая передает агентство Reuters.

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Политик уверен, что президентские выборы были «ограблением при свете дня», и будет добиваться отмены результатов в Верховном суде Малави.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая победителем на президентских выборах в Малави был объявлен действующий президент африканской страны Питер Мутарика — он одержал победу над Лазарем Чаквера с отрывом в несколько процентов голосов.

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