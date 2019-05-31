Киев, 31 мая, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Новый президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министрами иностранных дел Польши и Швеции выразил надежду на сохранение режима антироссийских санкций. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

В ходе встречи Зеленский поблагодарил глав МИД Польши и Швеции за поддержку режима санкций против России и выразил надежду, что санкции и дальше будут усиливаться до тех пор, пока Украина не вернет себе Крым и Донбасс.

«Надеюсь на ее продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — сказал Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы МИД Польши и Швеции — Яцек Чапутович и Маргот Валльстрем — прибыли на Украину, чтобы обсудить с новым политическим руководством страны будущее сотрудничество Киева с Европейским союзом и необходимость новых реформ на Украине.

Напомним, что Запад ввел санкции против России после того, как Крым вернулся в состав РФ, а в Донбассе началась война.