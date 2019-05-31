Тегеран, 31 мая, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Агентство ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ) заявило, что Иран продолжает соблюдать «ядерную сделку» 2015 года, 31 мая передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранский атом

Согласно заявлению МАГАТЭ, запасы тяжелой воды в Иране составляют 125,2 тонны, что ниже установленного соглашением предела в 130 тонн. Запасы низкообогащенного урана в стране составляют 174,1 кг при установленном пределе в 202,8 кг.

«Все центрифуги и связанная с ними инфраструктура находятся под постоянным контролем агентства», — говорится в квартальном отчете МАГАТЭ.

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