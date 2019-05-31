Махачкала, 31 мая, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Федеральный центр выделил Дагестану новый вертолёт Ми-8. Авиатранспорт уже поступил в республику и был использован для мониторинга паводкоопасных участков на реке Терек, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе главы республики.

Www.russianhelicopters.aero Вертолет Ми-8

«Считаю, что у нас была необходимость в вертолёте, учитывая особенности Дагестана, который имеет горный рельеф и морскую составляющую. И я бы хотел сказать вам большое спасибо за то, что поддержали в этом вопросе республику», — обратился глава МЧС Дагестана Нариман Казимагамедов к руководителю чрезвычайного ведомства России Евгению Зиничеву.

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Напомним, глава МЧС России, а также министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин с рабочим визитом прибыли в Дагестан сегодня, 31 мая. Одним из основных мероприятий с участием федеральных руководителей станет координационное совещание по обсуждению вопросов обеспечения защиты жителей и территорий республики от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Дагестану выделят два санитарных вертолета с медицинскими модулями в рамках федерального проекта по развитию санитарной авиации. Авиатранспорт позволит эвакуировать больных из отдаленных и труднодоступных районов республики, а также оказывать экстренную помощь прямо на борту.

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