Переславль-Залесский, Ярославская область, 31 мая, 2019, 18:23 — ИА Регнум. В Ярославской области Переславская межрайонная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении Екатерины Дударевой, занимавшей в 2017—2018 годах должность заместителя главы города по финансам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре.

Admpereslavl.ru Екатерина Дударева

Проверка деятельности администрации, проведенная прокурором в защиту прав предпринимателей, выявила многочисленные факты неоплаты по муниципальным контрактам за 2018 и 2019 годы. Ответственность за эту работу была возложена именно на Екатерину Дудареву. Проверка показала, что она ненадлежащим образом выполняла свои служебные обязанности.

Неоплата работ по муниципальным контрактам привела к резкому росту кредиторской задолженности бюджетных учреждений Переславля, создала социальную напряженность в городе, так как исполнители не могли получить деньги за выполненные работы, накопили долги по зарплате и налогам. Это, в свою очередь, стало причиной практически полной парализации деятельности бюджетных учреждений города Переславля-Залесского — у них огромная кредиторская задолженность. Подрядные организации требуют авансовых платежей за работу или просто не выходят на конкурсы, организуемые администрацией.

Об этом говорят недавние громкие истории — чуть не закрывшийся детский сад из-за долгов по оплате питания детей-льготников, отключение электричества на крытом катке и покупка цветов для награждения талантливых детей через обращение к директорам школ с просьбой обеспечить средства на букеты.

Екатерина Дударева приехала в Переславль вслед за экс-мэром города Владимиром Волковым из поселка Красково Люберецкого района, там она работала заместителем директора МКУ «Развитие Красково». После назначения Владимира Волкова мэром Ярославля Дударева почти сразу уволилась и покинула Переславль-Залесский.