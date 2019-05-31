Новосибирская область, 20 марта, 2008, 15:27 — ИА Регнум. В ночь с 19 на 20 марта в Новосибирске начался обильный снегопад. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в новосибирском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за ночь в городе выпало около половины месячной нормы осадков. Снегопад продолжился и утром, в результате чего передвижение автомобилей по городу было сильно осложнено, возникли большие пробки.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе пропаганды Управления ГИБДД ГУВД Новосибирской области, в течение дня в городе было зарегистрировано 167 столкновений, 130 из них уже оформлены. Также произошло четыре ДТП. Одно из них - в Кировском районе Новосибирска. Иногородний житель не разобрался в дорожной ситуации, не увидел светофор и сбил насмерть пенсионерку.

На территории области ситуация, по информации ГИБДД, гораздо спокойнее. Зарегистрировано только одно ДТП в Северном районе области, в котором пострадали два человека.

Как добавили корреспонденту ИА REGNUM, в течение дня на всех пяти контрольно-пропускных пунктах "придерживались" большегрузные автомобили.