София, 31 мая, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Болгария намерена продолжать переговоры с США о закупке истребителей F-16 для нужд ВВС республики до тех пор, пока стороны не придут ко взаимоприемлемым пунктам соглашения. Об этом заявил 31 мая министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.

(сс) Airman 1st Class Tracie Forte. U.S. Air Force F-16

Министр опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в Софии готовы согласиться на снижение цены за счёт возможностей и вооружения истребителей.

«Мы знаем и заявили о наших финансовых возможностях. Когда мы выбирали США в качестве потенциального контрагента, в Белом доме заверили нас, что примут во внимание наши финансовые возможности. Но, судя по всему, чтобы это было так, нам необходимы дополнительные переговоры», — приводит его слова Болгарское национальное радио.

Ранее, напомним, Красимир Каракачанов заявлял, что Болгария готова отказаться от закупки боевых самолётов у США, если ей не удастся добиться нужной цены, и вернуться к рассмотрению предложений от Швеции и Италии.

Как передавало ИА REGNUM, в середине мая стало известно, что переговоры между Софией и Вашингтоном по закупке американских истребителей взамен самолётам МиГ-29, находящимся в настоящее время на вооружении ВВС Болгарии, зашли в тупик. Посещавшая США масштабная делегация правительства Болгарии вернулась домой без каких-либо договорённостей, поскольку ценовое предложение оказалось неприемлемым для болгарской стороны.

Следует отметить, что предложение Вашингтона изначально были самым дорогим из рассматривавшихся Софией вариантов закупки новых истребителей. При этом американская оферта превышала сумму в 920 млн евро, которые выразило готовность выделить на эти цели правительство Болгарии. Вместе с тем Соединённые Штаты обещали предоставить болгарским «партнёрам по НАТО» более выгодные условия, а также заверяли, что сделка станет залогом «сотрудничества на многие десятилетия вперёд».