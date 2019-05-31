Перемышль, Калужская область, 28 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Перемышльском районе Калужской области у озера Бездонное 27 сентября стартовал экотур, посвященный всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Озеро Бездонное в Перемышльском районе Калужской области.

Для привлечения большего количества добровольцев ежегодно меняется формат проведения субботников: викторины, автопробеги, экоквесты. Для волонтёров, приводивших в порядок прилегающую к озеру территорию, была проведена экскурсия о тайнах калужских озер. Таких водных объектов в регионе несколько. По происхождению котловин они относятся к ледниковым, карстовым, а также пойменным, как Бездонное у села Перемышль. Здесь обитают редкие птицы: лебедь-шипун, кряква, чирок. Два года назад для улучшения экологической ситуации в водоем запустили полтонны белого амура, которого также называют водяной коровой.

28 сентября экологическую эстафету принял Козельский район — мероприятие пройдёт на берегу Жиздры. 29 сентября волонтёры приведут в порядок и узнают интересные факты о боровских и думиничских водоёмах, 30 сентября — Куйбышевского и Бабынинского районов. Завершающее мероприятие запланировано 1 октября в Мещовском районе Калужской области.