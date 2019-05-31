Тула, 31 мая, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Когда мы приезжаем в то или иное место, нам обязательно рассказывают о местах, связанных со знаменитыми людьми, с теми, кто оставил после себя что-то полезное, вдохновляющее или какой-либо след в науке, искусстве, в других сферах. Но не все города и регионы России могут похвастаться таким наследством, где жили, отдыхали, писали, творили такие личности, как Лев Толстой, Иван Бунин, Андрей Болотов… Тульская область может. Более того, регион уже более трех лет продвигает эту тему и реставрирует усадьбы, которые помогут привлечь в субъект как можно больше туристов из России и зарубежных стран и внедрить новый бренд.

Иван Шилов ИА REGNUM Ясная Поляна

Поддержка туризма и бизнеса

Сегодня на территории Тульской области расположено более трехсот старинных усадеб. Большинство из них заброшено и полуразрушено. Однако исторические следы русской усадебной культуры, связанной с именами и судьбами известных исторических личностей, здесь сохранились. Они читаются в названиях деревень и прудов, в самой атмосфере этих уникальных мест.

В 2017 году в регионе стартовал инвестиционный проект «Тульские усадьбы». Целью тогда прописали — раскрытие туристического потенциала и формирование современного познавательного пространства. Цель важная, но не единственная. Инвестор вкладывает свои средства в восстановление усадьбы для того, чтобы создать в ней музейный комплекс, гостиницу, ресторан или культурно-досуговый центр — а это дает новый импульс к развитию малого и среднего бизнеса, появлению новых рабочих мест, развитию малых городов и поселков.

Поиск инвесторов и полное сопровождение проектов в режиме «одного окна» осуществляет Корпорация развития Тульской области. Она фактически становится посредником между человеком, который хочет вложить деньги в возрождение усадьбы, и многочисленными государственными структурами, с которыми каждому, кто занимается строительством и тем более реставрацией, приходится согласовывать свои действия. Региональное правительство взяло на себя решение вопросов, связанных с коммуникациями и развитием инфраструктуры.

«Тульская область обладает большим потенциалом развития туризма. Здесь очень много усадеб. И хорошо, что регион известен благодаря таким фамилиям, как Толстой, Гагарины и т. д. И сейчас, когда эти усадьбы появились, особенно в тех муниципальных образованиях, где почти ничего нет (я имею в виду усадьбу Мосоловых в Дубне), это можно рассматривать как точки роста и экономической жизни региона, и духовной», — отмечает председатель тульского регионального отделения «Опора России» Михаил Глухов.

Если обратить внимание на то, как развивается музейный квартал в Туле и усадьбы купцов, то можно сделать вывод, что они востребованы у социально ориентированных предпринимателей. Бизнес хочет вкладываться в это дело и, как отмечает Михаил Глухов, это один из фактов роста государственно-частного партнерства.

«К тому же, в подобных проектах большую роль играет личность. В данном случае, губернатора Тульской области. Алексей Дюмин дает правильный посыл, как человек, увлеченный историей, способствует развитию этого направления и дает импульс», — подчеркивает Глухов.

В конечном счете это может вылиться в приток новых инвестиций, туристов, и Тульская область откроется для россиян и иностранцев с другой стороны. Даже в качестве открыток, где будут изображаться не только растиражированные Кремль, Куликово поле и Ясная Поляна, но и другие культурно-исторические достопримечательности и новые бренды.

Развитие малых территорий

Помимо знаменитой Ясной Поляны, Дворяниново и Поленово, которые входят в федеральную программу туристических поездок «Русские усадьбы», в Тульской области сегодня преображают и другие отдельные поселения.

Ансамбль усадьбы Чертковых-Пасхаловых в Алексинском районе был возведен в первой четверти XIX века штабс-капитаном Александром Чертковым на террасах склона, обращенного к реке Оке. В конце XIX века усадьба перешла к государственному советнику Клавдию Пасхалову. Новый владелец перестроил ее. Здание с элементами готического стиля — стрельчатыми окнами, гранеными пилястрами, зубчатыми завершениями стен и дымоходов — стало напоминать средневековый замок. До наших дней сохранился главный дом с фонтанами и бассейном, выстроенный в 60-е годы XIX века. Левую половину усадьбы занимают постройки хозяйственной зоны, правую — сад с частью парка.

Строительство главного каменного усадебного дома в Одоевском районе закончил генерал Александр Миркович в 1851 году. До этого здание было деревянным. В нем было много комнат, расположенных по принципу анфилады, огромная библиотека, наверху — смотровая площадка. Усадьба находилась во владении потомков семьи Мирковичей вплоть до 1917 года. Двухэтажное здание сохранилось до сих пор.

Село Мишенское в Белевском районе — родина поэта Василия Жуковского и место родовой усыпальницы Буниных, где находится прах Анны Петровны Зонтаг — известной детской писательницы конца первой половины XIX века. Сегодня вид здания можно увидеть только на картинках.

И таких усадеб можно вспомнить с десяток. Как отмечает ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» Николай Евдокимов, реставрация подобных памятников служит хорошим стимулом для формирования региональной идентичности, сохранения памяти о прошлом у молодого поколения.

«В этом отношении Тула традиционно воспринимается как город-герой, город оружейной славы. Это важная часть идентификации, но необходимы и другие элементы, в том числе, связанные с судьбой исторических усадеб», — говорит эксперт.

О привлечении туристов Евдокимов также говорит и делает акцент на том, что внимания достойны не только усадьбы с громкими именами.

«Достаточно вспомнить как минимум Ясную Поляну. Но это не значит, что остальные памятники истории и культуры не должны поддерживаться и восстанавливаться, — комментирует эксперт института. — Полагаю, что усилия губернатора Дюмина, направленные на восстановление и сохранение таких усадеб, вполне оправданны и обоснованы».

Окунуться в те времена

Тульские усадьбы сами по себе несут много познавательного и расширяющего кругозор не только для туристов, но и для местных жителей. Об этих местах, наверно, должны знать и продвигать их жители районов, чтобы при первой же возможности отвести «чужеземца» к знаменитому месту. Ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» Сергей Ходос говорит, что реставрация отдельных поселений, безусловно, разнообразит туристический продукт региона.

«В последнее время достаточно широко применяются семейные частные поездки (не через туроператоров). В этом случае как раз семейные родовые усадьбы станут популярны. Очень активно люди стали посещать регион, и их привлекают именно интерактивные формы участия во всем», — говорит эксперт.

По мнению Сергея Ходоса, восстанавливать тульские усадьбы необходимо в соответствии с тем временем, когда в нем жили знаменитые личности, и продвигать то, что делал знаменитый человек. В «любезном» Дворяниново, где три века назад жил Андрей Тимофеевич Болотов, как предлагают эксперты, можно «раскрутить» тему помологии, основателем которой он считается. Различные яблочные фестивали, квесты и тому подобное. Перенести дух тех лет на современность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на ближайшие шесть лет для Тульской области прописана программа «Развитие культуры и туризма». На нее заложены средства из федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. Общая сумма превысит 10,7 млрд рублей. Особо в последнее время заметно развитие музеев.

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