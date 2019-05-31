Киев, 31 мая, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Украинская экономика сейчас критически зависит от импорта энергоносителей, причем за последнее время очень мало сделано для их получения из разнообразных источников, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Уголь

Свое заявление глава украинского государства сделал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), посвященном энергетической безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 мая.

В первую очередь Зеленский раскритиковал положение дел в угольной отрасли и с газом:

«В течение 2014−2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%… Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра — лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону», — заявил президент.

В ходе заседания президент напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским союзом является реформирование энергетической сферы, и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии.

«Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры», — подчеркнул Зеленский.

Как отмечает пресс-служба президента Украины, на заседании СНБО проблемы энергетики обсудили в формате совещания, а «через две недели будут приняты соответствующие решения».

ИА REGNUM напоминает, что 20 мая, фактически в свой первый день на посту президента, Зеленский и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев обсуждали с министром энергетики США Риком Перри перспективы поставок в Украину американского сжиженного газа для подготовки к следующей зиме.

«Отдельное внимание во время встречи было уделено путям подготовки Украины к прохождению следующего осенне-зимнего отопительного сезона, финансированию и развитию достаточных запасов газа в подземных хранилищах. Также предметом обсуждения стал проект по созданию устойчивого пути импорта сжиженного природного газа (LNG) через регазификационный терминал в Польше в Украину», — сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз» по итогам этой встречи.

По состоянию на конец мая Украина накопила в ПХГ около 11 млрд кубометров газа, при том, что глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее говорил, что для нормального прохождения следующего осеннее-зимнего сезона нужно не менее 20 млрд кубов топлива.