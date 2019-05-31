Приморский край, 30 октября, 2003, 11:26 — ИА Регнум. 25 октября около 400 зрителей жителей и гостей районного центра собрались в киноконцертном зале "Россия" на шоу-конкурс "Миссис Кавалерово - 2003". Приз зрительских симпатий получили 2 участницы, так как набрали одинаковое количество билетов - зрительских симпатий Мальковская Альбина и Тимчук Ольга. Звание "Миссис - Грация" получила Мальковская Альбина и именно ей признался в любви муж со сцены в киноконцертном зале "Россия", что вызвало вал аплодисментов. Титул "Миссис Стиль" - у Ольги Тимчук. Главный приз за звание "Миссис Кавалерово - 2003" получила Татьяна Королева.

Как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь администрации Кавалерово Елена Иванова, все участницы получили памятные подарки за участие от администрации муниципального образования.