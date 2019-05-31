Киев, 31 мая, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Дефолт Украины выгоден только украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом 31 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов специалист отдела продаж долговых ценных бумаг компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом он не объяснил, в чем конкретно заключается так называемая выгода бизнесмена и почему дефолт не выгоден Украине.

«Дефолт выгоден именно Коломойскому и только Коломойскому, а для страны это — огромный экономический кризис. Дефолт — это как лечить головную боль гильотиной. Это не приведет ни к чему хорошему», — сказал Фурса.

В то же время он связывает незначительное ослабление курса гривны в отношении доллара с заявлениями Коломойского о необходимости объявить дефолт. Напомним, именно Национальный банк Украины устанавливает курс гривны. НБУ продолжает руководить назначенный по представлению экс-президента Порошенко Яков Смолий.

«На этой неделе мы уже видим последствия. Гривна с 26,2 пробежала к 27 грн за доллар. Это результат именно заявления Коломойского. Сами разговоры о дефолте создают проблемы в экономике. Обидно, что сам Зеленский ничего об этом не говорит… Если мы говорим об иностранных инвесторах, с ними была проведена хорошая коммуникация. Почти каждый человек из окружения Зеленского сказал, что дефолт — плохо… Внешних инвесторов, которые плохо знают Игоря Валерьевича, удалось убедить, а вот внутренних игроков, пока недостаточно», — рассказал Фурса.

По его словам, до осени 2019 года Украина «теоретически может» получить очередной кредит от Международного валютного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в интервью Financial Times украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно объявить дефолт перед иностранными кредиторами.

Он напомнил, что в 2015 году Греция стала первой страной, которая не вернула Международному валютному фонду значительную сумму по кредиту.

Напомним, в марте 2019 года НБУ проинформировал, что в 2019 году украинскому правительству предстоит выплатить по валовому внешнему долгу $15,7 млрд. По данным ведомства, в первом квартале Украина выплатит $ 5,609 млрд, после чего, во втором-третьем кварталах, сумма выплат снизится до $ 3,608 млрд и $ 3,919 млрд соответственно. В четвертом квартале 2019 года сумма выплат составит $ 2,519 млрд. Наибольшими в текущем квартале должны быть выплаты по долгу других секторов — $ 2,922 млрд, а всего по итогам года — $ 6,401 млрд, показывают данные НБУ.