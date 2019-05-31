София, 31 мая, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Председатель Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова подала в отставку с занимаемого поста после того, как её политическая сила уступила правящей партии ГЕРБ на состоявшихся 26 мая выборах в Европейский парламент.

Biso Корнелия Нинова

«Моё представление о морали в политике говорит мне о том, что первое лицо должно взять на себя наибольшую ответственность», — заявила лидер главной оппозиционной силы Болгарии на пресс-конференции в Софии.

При этом Нинова объявила о созыве 15 июня конгресса БСП, на котором должны быть утверждены правила избрания партией нового председателя. После этого она намерена вновь выдвинуть свою кандидатуру наряду с другими претендентами. Должность председателя партии Корнелия Нинова занимала с мая 2016 года.

Напомним, по результатам состоявшихся в Болгарии в минувшее воскресенье выборов в Европейский парламент партия ГЕРБ, возглавляемая премьер-министром Бойко Борисовым, отправит в Брюссель шесть депутатов, БСП — пять депутатов. Третье место заняло представляющее интересы турецкого этнического меньшинства «Движение за права и свободы», которое получило три мандата в ЕП. Два места досталось ВМРО (Болгарское национальное движение) и ещё одно — партии «Демократическая Болгария».