Минск, 31 мая, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Минсельхозпрод Белоруссии работает «честно и откровенно» в выдаче разрешительных документов на поставки продовольствия в Россию, у Москвы нет претензий к белорусскому министерству. Об этом сегодня, 31 мая, в Минске заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.

Алексей Бровка Министерство Сельского Хозяйства и Продовольствия Республики Беларусь

По его словам, поставки «санкционки» на российский рынок осуществляются неназванными «отдельными компаниями». Белорусское министерство к этим якобы транзитным схемам не имеет отношения, заверил Хотько.

«Кто куда везёт — это другие ведомства и другая ситуация», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Отметим, что Россельхознадзор неоднократно проводил переговоры по вопросам пресечения поставок контрабанды по преступным схемам именно с минсельхозпродом Белоруссии. В связи с ложным транзитом в Казахстан и Киргизию с выгрузкой продукции в России российским ведомством с 1 июня были заблокированы поставки с 11 белорусских предприятий, в том числе государственных. Ранее аналогичные меры принимались неоднократно к другим субъектам хозяйствования.

Читайте подробности в сюжете: «Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию»

В апреле Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) попросила Федеральную службу безопасности (ФСБ) пресечь «серые» поставки животноводческой продукции из Белоруссии. Также в апреле Александр Лукашенко провёл специальное совещание с руководством республики, обвинив Москву в применении санкций к Белоруссии и отметив: «То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки».

В ответ на ограничительные действия Россельхознадзора Лукашенко распорядился приступить к внеплановому ремонту нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поставляется на белорусские НПЗ, на Украину и в Евросоюз. Ранее белорусский лидер распорядился завести уголовное дело на руководство Россельхознадзора.