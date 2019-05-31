Москва, 31 мая, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Объём чистой прибыли Транснефти, полученной по итогам работы в первом квартале 2019 года, составил 53,9 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что на 14,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба компании.

Нефтяной резервуар. Транснефть

«Прибыль Группы в 1-м квартале 2019 года выросла на 6,9 млрд руб. или 14,6% в сравнении с аналогичным показателем 1-го квартала 2018 года и составила 53,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Такой же рост показала выручка группы: за первые три месяца этого года она увеличилась на 34,9 млрд рублей (15,5%) и составила 260,1 млрд рублей. Отмечается, что увеличение показателя произошло преимущественно за счет включения показателей группы «НМТП», роста выручки от оказания услуг по транспортировке нефти и выручки от реализации нефти на экспорт.

Ранее успехи компании омрачила ситуация вокруг нефтепровода «Дружба». В апреле иностранные покупатели нефти обнаружили загрязнения хлорорганикой. В настоящее время работа российского экспортного нефтепровода восстанавливается. По оценкам «Транснефти» она займёт до восьми месяцев.

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