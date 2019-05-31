Севастополь, 31 мая, 2019, 17:03 — ИА Регнум. В Крыму возобновили продажу билетов на рейсы судна на подводных крыльях «Комета» по маршруту Севастополь — Ялта по ценам прошлого года. Об этом 31 мая журналистам сообщил генеральный директор ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«В прошлом сезоне «Комета» была заполнена почти на 100%. Мы приняли решение на период навигации 2019 года не индексировать цену билетов, чтобы как можно больше гостей и жителей полуострова смогли воспользоваться нашими услугами и полюбоваться красотами побережья. Класс «стандарт» стоит 500 рублей, в класс «комфорт» — 800 рублей, детский — 200 рублей», — цитирует Сорокина пресс-служба компании.

По его словам, «Комета» выйдет на маршрут 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, на церемонии отправки «Кометы» в первый рейс в июле прошлого года присутствовал премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев. За два месяца работы в 2018 году «Комета» перевезла около 23 тыс. пассажиров. При этом в августе было перевезено более 12 тыс. человек.