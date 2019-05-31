Волгоград, 31 мая, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Первый межрегиональный форум молодежного предпринимательства «За бизнес» открылся в Волгограде 31 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аппарата губернатора Волгоградской области. Форум объединил более семи тысяч участников из Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов, ведущих экспертов в сфере предпринимательства объединил первый межрегиональный форум «За бизнес». Местом проведения масштабного форума «За бизнес» выбрана «Волгоград Арена».

Пресс-служба аппарата губернатора Волгоградской области Победителям конкурса «Поколение успеха» вручили сертификаты на миллион рублей — на реализацию бизнес-идей

«Сегодня Волгоградская область принимает участников знакового мероприятия: вместе с вами мы проводим молодежный межрегиональный предпринимательский форум «За бизнес». В нем участвуют более семи тысяч человек: это жители Волгограда и всех наших муниципальных образований, гости из других регионов страны. Мы находимся на одном из самых красивых стадионов мира, на берегу великой реки Волги, у подножия Мамаева кургана — на прославленной земле. Мы считаем, что мощь нашей земли, гостеприимство наших жителей и ваша энергия позволят реализовать самые масштабные планы. Надеемся, что именно здесь вы получите поддержку для будущих результатов», — сказал губернатор Андрей Бочаров, приветствуя участников форума.

Одним из центральных событий стало подведение итогов конкурса «Поколение успеха» — инициатива его проведения принадлежит волгоградскому губернатору. На первом этапе конкурса поступило около 250 заявок от тех, кто уже успешно развивает собственное дело или только делает первые шаги. Всего было отобрано десять победителей, каждый из них получит по миллиону рублей на развитие собственного дела.

Михаил Козенко предложил проект по удешевлению технологий 3D-печати, Илья Лустин планирует применить новые подходы к организации мероприятий для современного поколения, Саркис Мкртчян намерен разработать онлайн-платформу, объединяющую все детские мероприятия. Виктория Лебедева направит средства на развитие бизнеса по пошиву штор, Екатерина Постоева — на производство мягкого мороженого, а Виталий Брянцев — на создание сети детских школ по флорболу. Татьяна Котова займется обучением населения новым технологиям, Екатерина Вихлянцева — развитием студии гончарства и керамики. Олеся Филатенкова связывает свое будущее с оказанием стоматологической хирургической помощи, а Ольга Тараканова планирует создать онлайн-площадку для реализации товаров, в создании которых участвуют дети с особенностями развития.

В рамках форума состоялись около десяти дискуссионных платформ, где участники могли обменяться идеями, поделиться опытом, также были организованы мастер-классы. Кроме того, участников форума ждет четырехчасовой марафон эффективных кейсов от ведущих экспертов по управлению, маркетингу, продажам, личному бренду и мотивации. Среди приглашенных спикеров — известные бизнес-тренеры и предприниматели: Максим Поташев, Дмитрий Портнягин, Алексей Гаврилов (Лемар), Владислав Бермуда, Максим Спиридонов, Александр Пак, Евгений Купко.

«Мы считаем, что таких инструментов должно быть больше как на федеральном, так и региональном уровнях. Форум «За бизнес» — полностью региональная инициатива. Мероприятие такого формата и масштаба в регионе на моей практике проводится впервые. Форум дает возможность показать, какие в области есть возможности для развития бизнеса, поделиться успешным опытом. Использование площадки «Волгоград Арены» позволяет привлечь большое количество людей, организовать площадки самой разной направленности», — отметила заместитель директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России Олеся Тетерина.

«Площадка классная. Это масштабный объект, который добавляет еще больше эмоций. Я хотел познакомиться с губернатором — я о нем наслышан, поблагодарить за то, что он делает такие мероприятия и, можно сказать, с его подачи это было организовано. Город очень большой, масштаб мероприятия привлекает людей — с точки зрения продвижения бизнеса это очень круто. «Волгоград Арена», тысячи людей, известные спикеры — все это вовлекает людей, даже тех, кто только думает о бизнесе и хотел бы во всем этом разобраться», — отметил бизнесмен Дмитрий Портнягин.

Алексей Гаврилов (Лемар) отметил, что за короткое время Волгоград преобразился.

«Город очень сильно изменился. Я был здесь полтора года назад — снимал рекламный ролик. И я вижу, как меняется набережная, инфраструктура, как преображается Мамаев курган и пространство вокруг. Я вижу прекрасный стадион, который можно использовать под разные мероприятия. Хочу сказать, что люди определяют все: изначально была идея провести форум и был стадион — прошло всего несколько месяцев, и сейчас мы здесь стоим и являемся участниками этого мероприятия. Мне бы хотелось, чтобы Волгоград был точкой отсчета движения за бизнес», — отметил кинопродюсер.