Лос-Анджелес, США, 31 мая, 2019, 17:13 — ИА Регнум. На YouTube-канале компании Pixar вышел первый трейлер предстоящего анимационного фильма Onward. Новый мультфильм расскажет историю двух эльфов, живущих в современном обществе.

Цитата из м/ф Onward. 2019. США Братья-эльфы

По сюжету Onward, раньше мир был полон магии и различных мифических существ: кентавров, сатиров, эльфов, драконов и др. Спустя многие годы существа остались, а магия бесследно исчезла. Теперь они живут в современном обществе, очень похожем на человеческое.

Главные герои Onward — два брата-эльфа, которые отправляются в рискованное путешествие на поиски магии. Роли этих персонажей исполнили Крис Пратт («Стражи Галактики» и Том Холланд («Человек-паук: возвращение домой»). Сообщается, что созданием мультфильма занимается команда, стоявшая за «Университетом Монстров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полнометражный мультфильм «Дамбо» выйдет на сервисе потокового вещания Disney+ в отредактированном формате. Из него вырежут сцену, в которой вороны учат главного героя летать. Эта сцена является аллюзией на действовавшие в США законы о расовой сегрегации, прозванные в народе «законами Джима Кроу» (ворона в мультфильме также зовут Джим).