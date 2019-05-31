Рим, 31 мая, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Кассационный суд Италии запретил торговлю веществами, произведенными из конопли, передает Il Primato Nazionale в пятницу, 31 мая.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Конопля

Речь идет, в частности, о листьях, масле и смолах. Таким образом, работа многочисленных магазинов по торговле так называемой «легкой коноплей» становится нелегальной, отмечает издание.

Итальянские политики, включая и оппозиционных, высказались в поддержку этого решения суда, отметив, что «не существует наркотиков первой и второй лиги», и все они должны быть запрещены.

«Участники рынка», в свою очередь, настаивают, что решение суда (в полном объеме еще не опубликованное) не запрещает торговлю веществами, не имеющими наркотического эффекта, а значит, по крайней мере часть «рынка» продолжит работу.