Чебоксары, 31 мая, 2019, 16:44 — ИА Регнум. В Чувашии двух воспитанников детского сада госпитализировали в больницу после того, как они съели грибы во время прогулки. Им промыли желудки, в настоящее время выписаны из больницы, сообщили ИА REGNUM в минздраве республики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Несъедобные грибы

В министерстве отмечают, что в городскую детскую клиническую больницу по линии скорой помощи поступили два пятилетних ребенка.

«В детском саду во время прогулки нашли растущие возле веранды грибы и съели их. Врачи отделения анестезиологии-реанимации провели промывание желудка и инфузиционную терапию поступившим детям. В хорошем самочувствии дети выписаны из больницы», — говорится в сообщении.

В минздраве напоминают, что частые отравления грибами среди детей происходят во время прогулок, из-за невнимательности взрослых и неосторожности малышей, тянущих в рот сырой гриб.

Напомним, что в соседней Ульяновской области выясняют причины вспышки кишечной инфекции в Новоульяновске, где в больницы обратились 45 человек. По одной из версий, причиной могло стать отсутствие должного контроля со стороны водоснабжающей организации и ветхость водопроводной сети города.

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