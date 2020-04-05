Киев, 11 июля, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Газ подорожает для населения на 18% в 2018 году, заявили в министерстве экономического развития и торговли Украины, сообщает 11 июля «112 Украина».

Согласно сообщению, ведомство представило прогноз роста цен на газ для граждан Украины. Так, в 2019 году прогнозируется подорожание голубого топлива на 5−8%, в 2020 году — на 14%. Цены на электроэнергию в 2018 году не изменятся, а вот в 2019, 2020 и 2021 году будут расти ежегодно на 25%.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что повышение цен на газ для населения могли придумать только «экономические тупицы» в правительстве Украины.