Волгоград, 31 мая, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Школьный автопарк в Волгоградской области за три года удалось обновить на 50%, в районы области отправились 245 новых автобусов. Об этом ИА REGNUM сообщила 31 мая заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

Ilya Plekhanov Школьный автобус

По ее словам, задача по созданию условий для учебы в школах региона, в том числе — в районах, сегодня в приоритете.

«Это не только строительство детских садов, школ. Понимая необходимость обновления автопарка школ, только за последние три года регионом было получено 245 автобусов. И для широкой, очень протяженной Волгоградской области крайне важно, когда комфортный, безопасный, новый вид автотранспорта, отвечающий всем современным требованиям безопасности детства есть в наличии», — рассказала Мержоева.

«За три года мы на 50% обновили наш школьный автопарк. Безусловно, это делает доступным образование для всех ребятишек, независимо от того, где они живут, даже если на каком-то совсем маленьком хуторе, где один, два ребенка, но им гарантирована, обеспечена доставка в школу. И таким образом вы сегодня вышли на охват детей свыше десяти тысяч детей. Это очень здорово, мы видим, как наши сельчане радуются этому. Поэтому программа дальнейшего обновления автотранспорта остается на особом контроле у губернатора, и именно при участии, поддержке Андрея Ивановича Бочарова и во взаимодействии с федеральным центром нашему региону удалось за последние годы получить автотранспорт для школ в таком количестве», — добавила заместитель губернатора.

В числе школ, которые в 2019 году получили новенький автобус, — Новокиевская школа. По словам директора школы Галины Рубан, автобус для учеников — это не просто возможность с комфортом добраться до школы и обратно, но и участвовать (и побеждать) на олимпиадах, в соревнованиях. Сначала для подвоза детей школа пользовалась обычным УАЗиком, в 2007 году получила ПАЗ. Однако еще два года назад срок его эксплуатации истек, он стал ломаться, и в школе — и учителя, и ученики, и родители — с нетерпением ждали новый автобус. Новую ГАЗель на 11 мест школе передали в начале этого года.

«Она меньше, но и удобнее. Сейчас мы возим детей с двух хуторов — Полтавского и Дробязкин — всего девять детей, и сопровождающие учителя. То есть проблем не было, но мы два года ждали, чтобы обновить: старый автобус уже начал сыпаться, и ГАИ еле-еле давало разрешение. Когда ломался, родителям приходилось самим довозить детей, а расстояние — 12 и 10 километров», — рассказала Галина Рубан.

«То, что есть свой автобус, — мы очень довольны. Автобус забирает ко времени, на экзамены, на соревнования, на олимпиады также подвозим. Везде участвуем, занимаем призовые места. И с автобусом у нас больше шансов. Без него бы мы в принципе никуда бы не выехали. А с автобусом наши дети ничем не отличаются от городских», — говорит директор школы.

В числе тех, для кого новый автобус стал долгожданным подарком — Татьяна Дробязко. Она переехала ещё школьницей вместе с семьей из Казахстана в Волгоградскую область ещё 17 лет назад. Училась в Новокиевской школе, но тогда организованного подвоза, а семья девочки жила за десять километров от школы. Школьнице приходилось добираться на учебу и обратно пешком или на попутных машинах, а зимой жить у родственников. В 2010 году Татьяна вернулась в родную школу уже в качестве педагога. Сегодня здесь учится уже и ее сын, а на работу и учебу они ездят вместе в новом комфортабельном автобусе, который учреждение получило по федеральной программе.

Добавим, что с начала 2019 года Волгоградская область получила 90 новых школьных автобусов. Транспорт получили учреждения 37 муниципальных районов Волгоградской области. Система ГЛОНАСС, GPS, тахограф, система оповещения, ограничитель скорости и другие электронные устройства — каждый автобус оборудован в соответствии с техническим регламентом. Из выделенных в этом году транспортных единиц 46 смогут перевезти к месту назначения до 24 человек. Вместимость остальных 44 машин — менее 20 пассажиров. В этом году организован подвоз почти 11 тысяч детей из сел и хуторов региона, действуют почти 700 маршрутов.