Москва, 31 мая, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Музыкант Сергей Шнуров объяснил мат в кино и считает странным, что картинам с ненормативной лексикой не дают прокатное удостоверение или маркируют «18+», передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

«Живой язык. Дело не в мате. Мат — это весь язык в его большом объеме. Вы берете, отнимаете у художника красную краску и говорите: «пиши закат», — определил Сергей Шнуров.

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