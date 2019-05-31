Калуга, 31 мая, 2019, 16:15 — ИА Регнум. К четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорён судом в Калужской области 24-летнийу гражданин Узбекистана за покушение на изнасилование. Как сообщил 31 мая корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственно отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Дмитрий Анненков, следствием и судом установлено, что 15 и 16 февраля 2019 года подсудимый пытался совершить изнасилование в парковой зоне города Балабаново.

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«Однако завершить преступления злоумышленник не смог, поскольку потерпевшие оказали активное сопротивление. В целях установления личности нападавшего был составлен портрет предполагаемого преступника. Как выяснилось, по обоим фактам фотороботы имели сходство, в связи, с чем была выдвинута версия о совершении преступлений одним лицом. 21 февраля 2019 года в ходе оперативно-следственных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на территории парковой зоны города Балабаново. За несколько дней до совершения преступлений этот мужчина приехал в Россию на заработки», — сказал Дмитрий Анненков.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, серийного педофила из Калужской области приговорили к 18 годам тюрьмы. Судом установлено 64 преступных эпизода в отношении половой неприкосновенности двенадцати детей в возрасте от девяти до 13 лет.

Об этом: Серийного педофила из Калужской области приговорили к 18 годам тюрьмы