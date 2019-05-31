Улан-Удэ, 31 мая, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился выплатить по 400 тыс. рублей семьям детей, пострадавших в ЧП с надувным аттракционом в Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, деньги были перечислены из резервного фонда республики.

Аттракцион в Улан-Удэ

Ещё по 50 тыс. получат семьи от администрации города.

«31 мая, на совещании межведомственной рабочей комиссии по вопросу подготовки и эксплуатации сезонных аттракционов, батутов, развлекательных и батутных центров Игорь Шутенков дал поручение выплатить компенсацию каждой из семей пятерых пострадавших детей в размере 50 тысяч рублей. Суммы поступят на банковские карты в ближайшее время», — сообщили в руководстве Улан-Удэ.

Напомним, ЧП произошло в столице Бурятии днем 30 мая. Порывом ветра надувной батут вместе с игравшими на нем детьми был поднят в воздух на высоту в несколько метров. Пять ребят в возрасте от трех до семи лет пострадали, все они были госпитализированы в детскую клиническую больницу. Четверо из них находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

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