Москва, 31 мая, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Хоккейный клуб ЦСКА договорился о подписании нового контракта с капитаном команды Сергеем Андроновым. Об этом 31 мая сообщается на сайте клуба.

Олег Шелков. Хоккеисты. 1967

Отмечается, что новое соглашение будет подписано до окончания сезона 2021/22.

Напомним, Андронов выступает за ЦСКА с 2014 года. В сезоне 2018/19 он сыграл в 67 матчах, в которых забросил 11 шайб и отдал четыре результативные передачи.

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