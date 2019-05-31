ЦСКА договорился о подписании нового контракта с Андроновым
Москва, 31 мая, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Хоккейный клуб ЦСКА договорился о подписании нового контракта с капитаном команды Сергеем Андроновым. Об этом 31 мая сообщается на сайте клуба.
Олег Шелков. Хоккеисты. 1967
Отмечается, что новое соглашение будет подписано до окончания сезона 2021/22.
Напомним, Андронов выступает за ЦСКА с 2014 года. В сезоне 2018/19 он сыграл в 67 матчах, в которых забросил 11 шайб и отдал четыре результативные передачи.
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