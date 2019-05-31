Уинстон-Сейлем, США, 31 мая, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Фактор, препятствующий выработке сигнальных белков, предупреждающих о наличии вирусов, найден исследователями из США, сообщило издание Cell.

Василий Поленов. Больная. 1886

Объектом исследования стали сигнальные белки, так называемые интерфероны типа 1, синтезируемые клеткой, подвергшейся вирусной атаке, которые побуждают остальные клетки активизировать работу защитных механизмов. Помимо этого, интерфероны играют важную роль при борьбе с онкологическими заболеваниями, так как способны замедлить рост раковых клеток.

В ходе исследования, проведённого сотрудниками Медицинской школы университета Уэйк Форест, было выявлено вещество, препятствующее синтезированию интерферона.

Таким веществом оказался лактат — продукт гликолиза — первого этапа расщепления глюкозы, этот процесс позволяет получать энергию для осуществления клеточного метаболизма. Лактат, как выяснилось в ходе исследования, способен тормозить передачу сигнала RIG-I-подобных рецепторов (RLR), влияющих на синтез интерферона и выявляющих различные патогены. При опытах на лабораторных животных удалось, снизив уровень лактата, добиться повышения синтеза интерферона типа 1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники университета Данди в Шотландии выяснили, что основной причиной развития рака являются сбои в изношенной иммунной системе.