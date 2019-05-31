Маньяра, Танзания, 31 мая, 2019, 16:33 — ИА Регнум. В научно-исследовательской конференции по поиску новых методов борьбы с недоеданием приняли участие 11 учёных, из них четверо — из Танзании. Конференция состоялась в институте здравоохранения при лютеранской больнице Хьялом в Мбулу, расположенной в области Маньяра в Танзании, передает газета Nipashe.

Народ Танзании

На конференции были впервые оглашены результаты нового исследования о выявлении симптомов недоедания. Их представил советник исследовательского центра Хьялом Эстомих Мдума.

Он отметил, что многие дети, которым диагностируют проблемы с желудочно-кишечным трактом без видимых симптомов, на самом деле страдают от недоедания.

Мдума добавил, что научно-исследовательский центр планирует запустить разработку новых методов борьбы с проблемой детского недоедания.

Главный врач больницы Хьядом Эммануэль Нувас выразил надежды на практическое использование результатов конференции специалистами больницы. Главный врач по области Маньяра Дамаси Каера отметил актуальность проблемы детского недоедания в области Маньяра.

«У нас есть проблемы с недоеданием детей. В области Маньяра число недоедающих детей составляет 36%, в то время как по всей стране этот показатель равен 34%», — добавил Каера, комментируя необходимость проведения конференции.