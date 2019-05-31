Сеул, 31 мая, 2019, 16:32 — ИА Регнум. По состоянию на 2018 год в Южной Корее 51,07 млн человек застраховали жизнь и здоровье. Среди них 1,9% (971 199 человек) пришлось на иностранцев и этнических корейцев. По сравнению с 2012 годом число застраховавших жизнь и здоровье иностранцев увеличилось на 67,1%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей National Health Insurance Service.

Сеул

Согласно данным, опубликованным министерством юстиции, по состоянию на конец 2018 года в стране насчитывалось 2 367 607 иностранцев, что на 8,6% больше, чем в 2017 году. В 2018 году иностранцы составили 4,57% населения Южной Кореи, что на 1,07% больше по сравнению с 2014 годом.

Известно, что среди всех иностранцев 45,2% (1 070 566 человек) пришлось на граждан Китая, 8,4% (197 764 человек) — на граждан Таиланда, 8,3% (196 633 человек) — на граждан Вьетнама, 6,4% (151 018 человек) — на граждан США, 2,9% (68 433 человек) — на граждан Узбекистана, 2,6% (60 878 человек) — на граждан Японии.

Кроме того, в Южной Корее ужесточили меры по медицинскому страхованию, согласно которым с июля 2019 года иностранцы и этнические корейцы будут обязаны застраховать жизнь и здоровье, если они находятся на территории страны более 6 месяцев. По предварительным данным, данное ужесточение затронет около 550 тыс. жителей других стран.