Рим, 31 мая, 2019, 15:23 — ИА Регнум. В первом квартале 2019 года ВВП Италии снизился на 0,1% в сравнении с показателями первого квартала 2018 года, сообщили в пятницу, 31 мая, в национальной службе статистики Istat.

Отто Фрелло. Пикник бедняков (фрагмент)

Снижение уровня ВВП к показателям годичной давности происходит впервые с 2013 года.

В сравнении с предшествующим кварталом, то есть с четвертым кварталом 2018 года, ВВП вырос на 0,1%.

В правительстве Италии утверждают, что экономика страны уже прошла самую тяжелую стадию и в ближайшие месяцы будет расти.