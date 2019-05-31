Санкт-Петербург, 31 мая, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Глава Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу, 31 мая, совершил в Петербурге великое освящение восстановленного Воскресенского собора Новодевичьего женского монастыря и отслужил в нем Божественную литургию. На торжественном событии побывал корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Убранство Новодевичьего монастыря

Дарья Драй ИА REGNUM Воскресенский собор Новодевичьего монастырь

Дарья Драй ИА REGNUM Матушки

Дарья Драй ИА REGNUM Новодевичий монастырь

Дарья Драй ИА REGNUM Убранство Новодевичьего монастыря

Воскресенский собор на Московском проспекте Санкт-Петербурга чудом уцелел от разрушения в советские годы, потеряв колокольню, много десятилетий использовался не по назначению или стоял заброшенным, постепенно разрушался. С 2001 года по настоящее время проходило восстановление храма.

Дарья Драй ИА REGNUM Икона

Дарья Драй ИА REGNUM Алтарь Новодевичьего монастыря

Дарья Драй ИА REGNUM Воскресенский собор Новодевичьего монастырь

Патриарху во время литургии сослужили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, архиереи, приехавшие в Петербурга на заседание Священного Синода РПЦ, и другие священнослужители.

Дарья Драй ИА REGNUM Божественная литургия

Дарья Драй ИА REGNUM Божественная литургия

Дарья Драй ИА REGNUM Прихожане

Дарья Драй ИА REGNUM Дети воскресных школ

Как отмечает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии РПЦ, во время богослужения в Воскресенском соборе молились настоятельница Новодевичьего монастыря игумения София (Силина) с сестрами, и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, депутаты Госдумы Михаил Романов и Леонид Слуцкий, другие почетные гости.

Дарья Драй ИА REGNUM Божественная литургия

Божественная литургия

Дарья Драй ИА REGNUM Замполпреда президента в СЗФО Вадим Потомский, депутат Госдумы Леонид Слуцкий и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Дарья Драй ИА REGNUM Освящение нового храма Патриархом Кириллом

После Божественной литургии патриарх Кирилл обратился к молящимся с первосвятительским словом и подарил обители Владимирскую икону Божией Матери. Он также вручил награды деятелям церкви, благотворителям, общественным деятелям, которых отметил за заслуги перед РПЦ.

Собор Воскресения Христова — главный храм Воскресенского Новодевичьего монастыря — первого женского монастыря Санкт-Петербурга. Храм был заложен в 1849 году в присутствии императора Николая I. Построен по проекту архитектора Николая Ефимова и инженера Николая Сычёва в русско-византийском стиле. Освящен в 1861 году. Собор вмещал до 1000 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Освящение нового храма Патриархом Кириллом

Дарья Драй ИА REGNUM Освящение нового храма Патриархом Кириллом

Дарья Драй ИА REGNUM Дети воскресных школ

Новодевичий монастырь был упразднен в 1918 году. Монастырские здания были перестроены, их занял НИИ электромашиностроения.

В 1932 году президиум Московского райсовета Ленинграда ходатайствовал о сносе Воскресенского собора. Колокольню собора взорвали, но само здание частично сохранилось. Внутреннее убранство храма было уничтожено, церковные реликвии исчезли. В здании предполагалось открыть универмаг потребкооперации, однако эти планы не осуществились.

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва

Дарья Драй ИА REGNUM Божественная литургия

Дарья Драй ИА REGNUM Божественная литургия

Дарья Драй ИА REGNUM Курсантки Можайской академии

После возвращения Санкт-Петербургской епархии храмов и зданий Новодевичьего монастыря в 2001 году началось восстановление Воскресенского собора. В декабре 2006 года были освящены малые купола главного храма, в марте 2007 года — центральные купол и крест. Внутреннее убранство Воскресенского собора полностью воссоздано заново.

На более чем шести тысячах квадратных метров росписи присутствуют редкие изображения святых еще неразделенной христианской Церкви, как восточной, так и западной, а также избранные святые всех поместных православных церквей, включая тех, что были прославлены уже в XXI веке.

Дарья Драй ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Дарья Драй ИА REGNUM Дети воскресных школ

Дарья Драй ИА REGNUM Причастие

Венчает Воскресенский собор Новодевичьего монастыря пять золотых чешуйчатых куполов на высоких барабанах.

18 ноября 2018 года митрополит Варсонофий освятил храм малым чином. Первая пасхальная служба в воссозданном соборе состоялась в ночь на 28 апреля 2019 года.

Добавим, что на кладбище Новодевичьего монастыря похоронены поэты Николай Некрасов, Федор Тютчев, Аполлон Майков, художник Михаил Врубель, врач Сергей Боткин, архитектор монастыря Николай Ефимов и многие другие известные люди.