Воронеж, 31 мая, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Вернуть трамвай на улицы Воронежа вместо того, чтобы строить метро, предложил руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития института генплана Москвы Александр Котенков на форуме «Зодчество» в пятницу, 31 мая. Институт занимается разработкой генерального плана Воронежа на 2021−2041 год.

Александр Комаров ИА REGNUM Трамвайные пути

«Во всех городах Европы используется именно трамвай, он позволяет перемещаться по городу достаточно автономно. У метро большая пропускная способность, поэтому, как следствие, должна быть большая нагрузка. Если Воронеж — миллионник, то ежедневно на метро должны перемещаться около полумиллиона человек, но такой востребованности не будет. Скорее, будет ездить три вагона через каждые 15 минут, и в них будет по три пассажира. Поэтому метро в Воронеже, вероятно, не окупится, а если это государственно-частное партнёрство, то и вовсе будут убытки», — цитируют Котенкова «Вести-Воронеж».

"Мы не видим ничего зазорного в том, чтобы повторить правильные решения. Нестрашно, что когда-то их посчитали неправильными. Главное, это признать», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, трамвайное движение в Воронеже было уничтожено в 2000-х годах: трамвайное движение городские власти обвинили в создание заторов и даже — нанесении вреда экологии. Последний трамвай по улицам города прошел в апреле 2009 года. Однако ситуация с пробками никак не поменялась и даже усугубилась. Планы по замене трамвая легкорельсовым метро власти Воронежа строили также с 2000-х годов. Однако более конкретные очертания мечты о метро приобрели в 2017 году, когда проект воронежского метрополитена был представлен в рамках российско-японского пилотного проекта в сфере городского благоустройства.