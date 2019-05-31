Вашингтон, 5 марта, 2024, 03:29 — ИА Регнум. США не используют свои истребители F-35 в зоне специальной военной операции (СВО), заявил журналистам представитель Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

«США не используют F-35 на Украине», — сказал сотрудник ведомства, слова которого приводит «РИА Новости».

Так он прокомментировал слова министра обороны Сингапура Нг Энга Хена, который сообщил, что США недавно задействовали F-35 для выявления средств противовоздушной обороны (ПВО) России в зоне в зоне СВО

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа журнал Economist написал о том, что Запад передаёт украинским военным информацию о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системах противовоздушной обороны (ПВО), которые находятся на территории России. В статье говорилось, что эти данные используются ВСУ для атак.

23 сентября американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон подчеркнул, что предоставление Киеву информации с натовских самолётов-разведчиков для нанесения ударов по российским объектам можно рассматривать как акт агрессии против Москвы. Он добавил, что Североатлантический альянс играет в опасную игру, оказывая помощь Украине.

26 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и британская разведка снабжают ВСУ разведданными для целенаправленных ракетных ударов по российским войскам.