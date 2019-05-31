Нижегородская область, 4 февраля, 2004, 12:32 — ИА Регнум. ОАО "Горьковский автомобильный завод" (ГАЗ, Нижний Новгород, входит в "РусПромАвто") в январе 2004 года увеличил выпуск автомобилей и машинокомплектов на 68,8% к январю 2003 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе автозавода.

В январе ГАЗ произвел 15,136 тыс. автомобилей, в том числе 4,616 тыс. легковых и 10,52 тыс. грузовых, из них 1,49 тыс. микроавтобусов. Рост объемов производства автомобилей марки ГАЗ составил 52,5%.

Сборочным автозаводам ГАЗ поставил 540 машинокомплектов, что в 8 раз больше по сравнению с январем прошлого года. Запасных частей произведено на сумму 176,063 млн. рублей (рост на 67%).

Значительный рост объемов производства в январе текущего года к уровню 2003 года связан с остановкой производства легковых автомобилей (ПЛА) с декабря по начало февраля прошлого года.