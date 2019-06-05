Москва, 5 июня, 2019, 06:15 — ИА Регнум. Ракетные комплексы «Авангард» становятся на дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения России. В чём особенность этого новейшего оружия, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские ракеты

Взлетает ракета «Авангарда» как обычная жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), а вот после вхождения в атмосферу, которое происходит заметно раньше, чем у обычных МБР, боевой блок начинает вести себя совершенно непредсказуемо для вражеской ПВО. Способность планировать со сверхзвуковой скоростью и совершать манёвры делает боевую часть «Авангарда» совершенно неуловимой.

Работы над такими изделиями велись и ведутся и в США, и в Китае, но России удалось выйти вперед. Так что вызовы со стороны американской ПРО не смогут пошатнуть ядерный паритет, имеющий место между РФ и США. А вот в качестве дополнительной интриги можно задаться вопросом, откуда появились ракеты-носители УР-100Н УТТХ, с помощью которых запускается глайдер «Авангарда»?

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «Новый шаг России в защиту стратегического паритета с США».