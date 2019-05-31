Калуга, 31 мая, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Следственным управлением УМВД России по Калужской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении восьми участников организованной группы, которые подозреваются в совершении мошенничества в сфере кредитования. Об этом 31 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иероним Босх. Фокусник. 1475 — 1480

По её словам, следствием установлено, что злоумышленники для получения займов предоставляли в финансовую организацию подложные справки о доходах, а также копии трудовых книжек и трудовых договоров. На основании этих документов они оформили шесть кредитов. После получения денежных средств обязательства по их выплате перед банками не выполнялись. Общий материальный ущерб составил более 57 миллионов рублей.

«По данному факту следственным управлением УМВД России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 УК РФ. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска по ходатайству органов предварительного расследования судом на имущество фигурантов наложен арест. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Боровский районный суд Калужской области», — сказала Ирина Волк.

Теперь злоумышленникам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.