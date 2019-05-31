Ташкент, 31 мая, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Агентство по развитию атомной энергетики Узбекистана «Узатом» выбрало приоритетную площадку для новой АЭС, в строительстве которой будет участвовать Россия, сообщает 31 мая пресс-служба агентства.

Www.rosatom.ru Атомная электростанция

«Приоритетной площадкой размещения атомной электростанции определена площадка вблизи озера Тузкан (Джизакская область)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается второй этап работ по проведению инженерно-изыскательских работ для дальнейшего лицензирования и утверждения выбранной площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года премьер-министры РФ и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали соглашение о строительстве атомной электростанции. АЭС будет состоять из двух энергоблоков.

Предварительный срок ввода в эксплуатацию первого энергоблока — 2028 год, начало строительства намечено на 2022 год.

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