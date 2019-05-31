Москва, 31 мая, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Для проведения переговоров в формате «нормандской четверки» необходимо понимание, готова ли Украина вести переговоры непосредственно с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Об этом 31 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, Киев возобновил переговоры о невыполнении Минских договоренностей после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

Он также сообщил, что в Москве знают о содержании переговоров Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии. Песков не исключил вероятность встречи в «нормандском формате» в июле. Однако пресс-секретарь президента отметил, что для этой встречи должны созреть соответствующие условия.

Читайте также: Президент-флюгер: зачем Зеленский заявил о «двух войнах» Украины