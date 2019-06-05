Киев, 5 июня, 2019, 05:10 — ИА Регнум. Спустя месяц после победы на выборах президента Украины Владимир Зеленский осознал свою политическую платформу. Чем это открытие может грозить его избирателям и всему народу Украины, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Алимкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алле-оп!

Через три дня после инаугурации Зеленский провозгласил себя и свою партию «Слуга народа» сторонниками либертарианства. Это такое слово, за которым скрывается представление о «государстве как ночном стороже», мол, все должны заниматься своим делом, а государство — не вмешиваться ни во что, находящееся за пределами его компетенций. Но поскольку воровство и развал на Украине не зависят от времени суток, «государству как ночному сторожу» остается только функция по убеждению населения в том, что так всё и должно быть. Вроде как если интенсивнее сосать лапу, то вступление в ЕС, НАТО и прочие сказки майдана скорее воплотятся в жизнь.

А по существу — это признание Зеленского раскрывает его неготовность и нежелание что-либо менять. Честный ответ, который констатирует еще один шаг по превращению Украины в европейское Сомали.

Читайте подробности в статье Дмитрия Алимкина «Зеленский продолжает играть клоуна, но уже в роли президента».