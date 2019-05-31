Калуга, 31 мая, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Предприятие ООО «Рефкул» по выпуску климатического и холодильного оборудования открылось в Калужской области 31 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, первое предприятие на боровской площадке особой экономической зоны «Калуга» специализируется на выпуске холодильного и климатического оборудования для объектов промышленного и гражданского назначения. Продукция нового предприятия будет востребована в таких отраслях как нефтегазовая промышленность, энергетическая промышленность, строительная сфера, агропромышленный комплекс, химическая промышленность, логистические комплексы (склады). Производство сертифицировано по международному стандарту.

Arrko.ru Церемония запуска нового производства по выпуску климатического и холодильного оборудования

По информации областного ведомства, спектр выпускаемой продукции позволит обеспечить импортозамещение на рынке климатического и холодильного оборудования на территории России. Одновременно с этим продукция завода имеет подтвержденный экспортный потенциал с высокой степенью использования сырья и комплектующих российского производства. Производство является высокотехнологичным с использованием мирового опыта по созданию аналогичного оборудования. Объем инвестиций в новое производство составил более 437 млн рублей. Предполагается выпуск более 200 единиц продукции в месяц.

Особая экономическая зона «Калуга» размещена на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области. Площадь особой экономической зоны «Калуга» — 1042 га. В настоящее время в ОЭЗ «Калуга» 15 резидентов. На территории ОЭЗ действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции. Индустриальное развитие в рамках ОЭЗ позволит модернизировать промышленное производство южных и северных территорий Калужской области и обеспечить условия для развития высокотехнологичных секторов промышленности.