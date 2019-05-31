Москва, 31 мая, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Примерно третья часть жителей России полагает, что существенных изменений в стране в течение пяти лет не произойдет. При этом 36% опрошенных уверены, что они и их семья будут жить лучше, свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Фирс Журавлев. Дети нищие (фрагмент)

Так, 24% опрошенных признались, что верят в улучшение жизни в стране, еще 28% полагают, что жизнь ухудшится, а 32% — что в течение трех — пяти лет перемен не будет.

На вопрос «А ваша жизнь, жизнь вашей семьи через 3−5 лет станет лучше, чем сегодня, хуже или не изменится?» 36% ответили оптимистично, 13% сочли, что будет хуже, а 28% опрошенных полагают, что изменений не произойдет.

В рамках опроса «ФОМнибус» 25 и 26 мая были опрошены 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Погрешность исследования не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опрос ФОМ показал, что за год материальное положение ухудшилось у 34% жителей России, улучшилось — у 12%, а 53% сказали, что изменений нет. При этом 40% ответили, что экономили за счет более дешевых продуктов и товаров, а 33% вовсе отказались от некоторых товаров и услуг.

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