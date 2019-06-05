Москва, 5 июня, 2019, 04:21 — ИА Регнум. Банковский сектор богатеет, производство в реальном секторе рушится. Чем такой эффект обернется для России, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

За первые четыре месяца 2019 года прибыль российских банков выросла на 40%. Руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и ее структура выглядят триумфаторами: ведь речь про плюс в 750 млрд рублей. При этом производственный кластер экономики терпит бедствие, демографические показатели ужасают, инвестиции не желают расти. За прошлый год зарегистрировано немногим более 27 тысяч организаций, а ликвидировано более 61 тысячи, причем потери настигают сельское хозяйство, добычу угля, пищевое производство, предприятия легкой промышленности, а также другие области реального производства.

На этом фоне банковский триумф выглядит как торжество какой-то совершенно отдельной от российской экономики структуры. При этом министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в марте, что банковская деятельность для банков — уже не ключевая задача (вероятно, потому, что всё так хорошо, что лучше уже и быть не может), и теперь самое время заняться «созданием цифровой экосистемы, конкурентной на глобальном уровне». Ну, а пока это происходит, все остальные и всё остальное, включая непосредственные нужды российской промышленности, могут постоять в сторонке.

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