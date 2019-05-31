Новые названия российских аэропортов: полный список
Москва, 31 мая, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Публикуем полный список аэропортов и их новые названия.
Международный аэропорт Анадырь (Угольный) — имени писателя Юрия Рытхэу;
Международный аэропорт Анапа (Витязево) — имени летчика-испытателя Владимира Коккинаки;
Международный аэропорт Архангельск (Талаги) — имени писателя Федора Абрамова;
Международный аэропорт Астрахань (Нариманово) — имени художника Бориса Кустодиева;
Международный аэропорт Белгород — имени архитектора Владимира Шухова;
Международный аэропорт Благовещенск (Игнатьево) — имени российского государственного деятеля Николая Муравьева-Амурского;
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) — имени путешественника Владимира Арсеньева;
Международный аэропорт Воронеж (Чертовицкое) — имени Петра I;
Международный аэропорт Екатеринбург (Кольцово) — имени горнозаводчика Акинфия Демидова;
Международный аэропорт Казань — имени поэта Габдуллы Тукая;
Международный аэропорт Калининград (Храброво) — имени императрицы Елизаветы Петровны;
Международный аэропорт Калуга (Грабцево) — имени изобретателя Константина Циолковского;
Международный аэропорт Краснодар (Пашковский) — имени Екатерины II;
Международный аэропорт Красноярск — имени оперного певца Дмитрия Хворостовского;
Международный аэропорт Магадан (Сокол) — имени поэта Владимира Высоцкого;
Международный аэропорт Минеральные Воды — имени писателя Михаила Лермонтова;
Московский международный аэропорт Шереметьево — имени писателя Александра Пушкина;
Московский международный Аэропорт Домодедово — имени ученого Михаила Ломоносова;
Московский международный Аэропорт Внуково — имени авиаконструктора Андрея Туполева;
Международный аэропорт Мурманск — имени Николая II;
Международный аэропорт Нижневартовск — имени советского нефтяника Виктора Муравленко;
Международный аэропорт Нижнекамск (Бегишево) — имени министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Николая Лемаева;
Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) — имени летчика-испытателя Валерия Чкалова;
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) — имени советского лётчика-аса Александра Покрышкина;
Аэропорт Новый Уренгой — имени академика Ивана Губкина;
Аэропорт Норильск — имени исследователя Арктики Николая Урванцева;
Международный аэропорт Омск (Центральный) — имени генерала Дмитрия Карбышева;
Аэропорт Пенза — имени литературного критика Виссариона Белинского;
Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) — имени мореплавателя Витуса Беринга;
Международный аэропорт Псков (Кресты) — имени княгини Ольги;
Международный аэропорт Самара (Курумоч) — имени ученого Сергея Королева.
Международный аэропорт Симферополь — имени художника Ивана Айвазовского;
Международный аэропорт Сочи (Адлер) — имени летчика-космонавта Виталия Севастьянова;
Международный аэропорт Ставрополь (Шпаковское) — имени полководца Александра Суворова;
Международный аэропорт Сургут — имени геолога Фармана Салманова;
Международный аэропорт Сыктывкар — имени летчика Петра Истомина;
Международный аэропорт Томск (Богашево) — имени авиаконструктора Николая Камова;
Международный аэропорт Тюмень (Рощино) — имени ученого Дмитрия Менделеева;
Международный аэропорт Уфа — имени поэта Мустая Карима;
Международный аэропорт Хабаровск (Новый) — имени адмирала Геннадия Невельского;
Международный аэропорт Чебоксары — имени космонавта Андрияна Николаева;
Международный аэропорт Челябинск (Баландино) — имени физика Игоря Курчатова;
Международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) — имени писателя Антона Чехова;
Международный аэропорт Якутск — имени писателя Платона Ойунского.