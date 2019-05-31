Москва, 31 мая, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».

Аэропорт

Публикуем полный список аэропортов и их новые названия.

Международный аэропорт Анадырь (Угольный) — имени писателя Юрия Рытхэу;

Международный аэропорт Анапа (Витязево) — имени летчика-испытателя Владимира Коккинаки;

Международный аэропорт Архангельск (Талаги) — имени писателя Федора Абрамова;

Международный аэропорт Астрахань (Нариманово) — имени художника Бориса Кустодиева;

Международный аэропорт Белгород — имени архитектора Владимира Шухова;

Международный аэропорт Благовещенск (Игнатьево) — имени российского государственного деятеля Николая Муравьева-Амурского;

Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) — имени путешественника Владимира Арсеньева;

Международный аэропорт Воронеж (Чертовицкое) — имени Петра I;

Международный аэропорт Екатеринбург (Кольцово) — имени горнозаводчика Акинфия Демидова;

Международный аэропорт Казань — имени поэта Габдуллы Тукая;

Международный аэропорт Калининград (Храброво) — имени императрицы Елизаветы Петровны;

Международный аэропорт Калуга (Грабцево) — имени изобретателя Константина Циолковского;

Международный аэропорт Краснодар (Пашковский) — имени Екатерины II;

Международный аэропорт Красноярск — имени оперного певца Дмитрия Хворостовского;

Международный аэропорт Магадан (Сокол) — имени поэта Владимира Высоцкого;

Международный аэропорт Минеральные Воды — имени писателя Михаила Лермонтова;

Московский международный аэропорт Шереметьево — имени писателя Александра Пушкина;

Московский международный Аэропорт Домодедово — имени ученого Михаила Ломоносова;

Московский международный Аэропорт Внуково — имени авиаконструктора Андрея Туполева;

Международный аэропорт Мурманск — имени Николая II;

Международный аэропорт Нижневартовск — имени советского нефтяника Виктора Муравленко;

Международный аэропорт Нижнекамск (Бегишево) — имени министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Николая Лемаева;

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) — имени летчика-испытателя Валерия Чкалова;

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) — имени советского лётчика-аса Александра Покрышкина;

Аэропорт Новый Уренгой — имени академика Ивана Губкина;

Аэропорт Норильск — имени исследователя Арктики Николая Урванцева;

Международный аэропорт Омск (Центральный) — имени генерала Дмитрия Карбышева;

Аэропорт Пенза — имени литературного критика Виссариона Белинского;

Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) — имени мореплавателя Витуса Беринга;

Международный аэропорт Псков (Кресты) — имени княгини Ольги;

Международный аэропорт Самара (Курумоч) — имени ученого Сергея Королева.

Международный аэропорт Симферополь — имени художника Ивана Айвазовского;

Международный аэропорт Сочи (Адлер) — имени летчика-космонавта Виталия Севастьянова;

Международный аэропорт Ставрополь (Шпаковское) — имени полководца Александра Суворова;

Международный аэропорт Сургут — имени геолога Фармана Салманова;

Международный аэропорт Сыктывкар — имени летчика Петра Истомина;

Международный аэропорт Томск (Богашево) — имени авиаконструктора Николая Камова;

Международный аэропорт Тюмень (Рощино) — имени ученого Дмитрия Менделеева;

Международный аэропорт Уфа — имени поэта Мустая Карима;

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) — имени адмирала Геннадия Невельского;

Международный аэропорт Чебоксары — имени космонавта Андрияна Николаева;

Международный аэропорт Челябинск (Баландино) — имени физика Игоря Курчатова;

Международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) — имени писателя Антона Чехова;

Международный аэропорт Якутск — имени писателя Платона Ойунского.