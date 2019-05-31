Екатеринбург, 31 мая, 2019, 14:36 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга Макаровский мост на месяц закрывают для автомобилистов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

Екатеринбург.рф Макаровский мост в Екатеринбурге

Закроют его уже 1 июня. Ограничение продлится до 1 июля. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Высокинский.

Автомобилисты будут вынуждены совершать большой круг. Объезжать преграду им придётся по улицам Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Либкнехта и Свердлова. Трамваи не смогут двигаться по мосту в обоих направлениях вплоть до 1 сентября.

Как пояснили в мэрии, первый этап реконструкции моста выходит на финишную прямую. К 1 июля предстоит уложить дорожное покрытие, смонтировать инженерные коммуникации, наладить регулирование светофорами и т.д.

Подрядчиком является ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Полносью реконструкцию планируют завершить к 1 ноября.